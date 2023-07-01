По словам заместителя начальника управления административной полиции ЗКО Олжаса Ибрайымова, с третьего июля в Уральске запустят 15 автоматических систем фиксации «Призма». Они будут фиксировать нарушения скоростного режима.

– В зоне действия установленных скоростемеров ограничение скоростного режима – 60 километров в час, установлены информационно-указательные дорожные знаки 5.42 «Фотовидеофиксация», — пояснил Ибрайымов.

Первые 40 автоматических систем фиксации «Призма» были запущены ещё 23 октября 2021 года. На сегодня с помощью них удалось зафиксировать почти 200 тысяч нарушений ПДД на почти два миллиарда тенге. 1,8 миллиарда уже взыскали.

Где установлены камеры:

по улице Датова, здание № 13/1 ТОО «СКФ Отделстрой», район ТД «Премиум»;

по улице Шолохова, в районе мебельного салона «Фламинго»;

по улице Шолохова, напротив СТО «Мустанг», в районе рынка «Алтын-Алма»;

Окружное шоссе, между АЗС QazaqOil и Venoil;

Окружное шоссе, напротив здания №25;

по улице Сарайшык, напротив дома 28/1Б;

по улице Абулхайр-хана, напротив дома 91/1;

по улице А.Молдагуловой, напротив дома 10/2;

по улице Казыбек Би, напротив «Ассамблея народов Казахстана»;

посёлок Подстепное, дорога Самара — Шымкент, улица Советская напротив, дом 15;

посёлок Подстепное, дорога Подстепное – Илек, первый километр;

по улице Магистральная, 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 1;

по улице Магистральная 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 2;

по улице Х.Доспанова, напротив дома 31;

по улице Курмангазы, дом 49.

Ранее сообщалось, что 200 камер видеонаблюдения установят в Аксае до конца года.