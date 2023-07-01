Об инциденте сообщили в Telegram-канале Egov.Press. Убийство произошло 30 июня на улице Байзакова. В пресс-службе департамента полиции Алматы подтвердили информацию.
— Гражданин 1991 года рождения, убивший из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, был задержан «по горячим следам» и взят под стражу. Предварительный мотив преступления — внезапно возникшая ссора, — информировали в ведомстве.
Другие обстоятельства устанавливаются.