Сообщение о пожаре поступило в 11:09 первого июля. Несколько гектаров сухой травы горели на склоне горы близ села Байбулак в Талгарском районе. Над ликвидацией трудились сотрудники ДЧС, лесного хозяйства и военнослужащие. В 14:30 пожар потушили, площадь горения составила семь гектаров.