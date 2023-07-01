Движение ограничат по проспектам Аль-Фараби и Абая в Алматы

Движение ограничат по проспектам Аль-Фараби и Абая в Алматы

53428-4-5 1 / 2

В управлении городской мобильности предупредили о временном ограничении движения по проспектам аль-Фараби и Абая. С 23:00 второго июля до 6:00 четвёртого июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту аль-Фараби от Рыскулбекова до Дулати. Объезд обеспечат по Аскарова, Торайгырова, Мустафина, дублёру улицы Саина. Также движение будет ограничено полностью по проспекту Абая от Тлендиева до Розыбакиева с 23:00 третьего июля до 6:00 пятого июля в дневное и ночное время. Объезд обеспечат по Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала. Жителей просят заранее корректировать свой маршрут.