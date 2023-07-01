Пожар произошёл 30 июля в Актобе, вдоль железнодорожных путей. Горели сухая трава и защитные лесонасаждения. 70 пожарных боролись с возгоранием. В 16:14 его ликвидировали. Площадь горения составила 10 гектаров.
— Во время тушения пожара вдоль деревьев спасатели заметили ёжика и перенесли его в безопасное место. Пожарный напоил водой ёжика и отпустил на волю, — сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.