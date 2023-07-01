В прокуратуре Жетысу сообщили о задержании бывшего руководителя отдела строительства, двух действующих сотрудников акимата Талдыкоргана и двух работников технического надзора. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка.

— Без фактического выполнения работ они произвели оплату подрядчику на сумму более 500 млн тенге. Расследование проводится по статье 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного имущества), — сообщили в надзорном органе.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.