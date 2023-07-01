В Генеральной прокуратуре сообщили, что продолжается расследование лесного пожара в области Абай. Следствие подозревает руководство резервата «Семей-Орманы» и Новошульбинского филиала. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

— С учётом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде «домашнего ареста». Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие, — говорится в сообщении.

В надзорном органе добавили, что будет дана правовая оценка «действиям/бездействиям» должностных лиц МЧС и Минэкологии.