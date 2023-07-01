На 7 млрд тенге оштрафовали компанию за загрязнение окружающей среды в Атырау

В специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрели дело в отношении ТОО по статье 329 КоАП «Превышение установленного и дополнительно полученного объёма квоты на выбросы парниковых газов».

Из материалов дела следует, что департамент экологии по Атырауской области провёл внеплановую проверку в отношении ТОО. Выяснилось, что по результатам отчётности по инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год, выбросы диоксида углерода (СО2) превышают установленный порог 20 тысяч тонн.

– Далее уполномоченный госорган согласовал объём квот выбросов парниковых газов до 35 482 тонн. Однако при проведении расчётов с использованием первичных данных, применённых в отчёте об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год установлено, что фактические объёмы выбросов СО2 составили 743 тысячи тонн. Таким образом ТОО осуществляло эксплуатацию квотируемой установки с значительным превышением установленных объемов углеродных квот, — сообщили в суде.

Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности и на него наложен штраф в размере 7,2 миллиарда тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.