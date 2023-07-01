Самолёт FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что борт приземлился в 7:00 первого июля. Одному из пассажиров рейса стало плохо в полёте. Пассажира передали медикам Кызылорды. Борт дозаправили и он готовится к вылету в Алматы.