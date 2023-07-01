В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО провели перерасчёт стоимости услуг по теплоснабжению с учётом фактической температуры наружного воздуха.

Так, за прошедший отопительный период выявили факты недостаточной подачи тепла, а уральцы уже оплатили счета. Теперь АО «Жайыктеплоэнерго» должно снизить сумму платежей, чтобы вернуть потребителям средства.

– Общая сумма возврата потребителям составила 1,9 миллиона тенге с учётом НДС. В том числе по ТЭЦ — 1,8 миллиона тенге или 24,7 тенге за один квадратный метр отапливаемой площади, по котельному хозяйству — 154 тысячи тенге или 23,9 тенге за один квадратный метр отапливаемой площади, – уточнили в ведомстве.

К слову, такой перерасчёт исчисляется для потребителей, у которых нет приборов учёта. Возврат суммы произведут, снизив платёж в квитанции за октябрь 2023 года.