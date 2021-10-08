- За последние сутки в регионе выявили 35 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 22 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено четверо заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Исатайском районе выявили двоих заболевших, троих - в Кызылкогинском районе, ещё по два человека в Курмангазинском районе и в Макатском районе, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения.

- За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 35 человек. В домашних условиях получают лечение 475 человек, в модульной больнице - 93, во второй областной больнице – 48 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 60 человек, - отметили в облздраве.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, очагом распространения опасной инфекции остаётся Атырау.Заболевание у 23 пациентов с COVID-19 протекает с соответствующими симптомами. У 12 человек симптоматика отсутствует.Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «зелёную» зону.