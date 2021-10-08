Девять человек в возрасте от 36 до 73 лет скончались от отравления этанолом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Об этом сообщило следственное управление по Оренбургской области. Два уголовных дела (по статье за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц) завели после смерти пяти жителей Домбаровского района и четверых жителей Ясненского городского округа.

- Следствием установлено, что в период с шестого по седьмое октября 2021 года по месту своего проживания в посёлке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом токсическое действие этанола, - говорится в сообщении.

Следователи ведут обыски в местах предполагаемого сбыта продукции, назначены необходимые экспертизы.

