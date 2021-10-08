– Заключены договоры с такими охранными агентствами как ТОО «Казахстанская компания «Гарантия безопасности», ТОО BI-ali imrani, ТОО «Объект охраны», ТОО «Қоргау-Сарбаз», ТОО «Ястреб», ТОО «Нысан Қоргау», ТОО «Кузет-Сарбаз», - сообщили в отделе образования города Уральск.

– Мы заключили договор с компанией ТОО «Ястреб» с первого октября этого года. Работают три человека, каждый из которых заступает в суточную смену. Установлены три тревожные кнопки: одна на вахте, другая - у дежурного учителя, и третья - в кабинете директора. При возникновении опасных ситуации сигнал поступает в Центр оперативного управления департамента полиции. Все 16 камер видеонаблюдения, установленные в здании школы и по периметру, автоматически подключаются в департамент полиции. Это намного безопаснее, чем было ранее. Раньше работали женщины-вахтеры, а ночью приходил сторож. Сейчас работают военизированные люди, - говорит Толеген Темешов.

По информации пресс-службы городского отдела образования, специализированная охранная служба приступила к работе в 38 общеобразовательных школах Уральска. По остальным объектам образования объявлен конкурс по государственным закупкам, по итогам которых определят подрядные организации.Одной из общеобразовательных школ, охраняемой специализированной службой, является СОШ №1. По словам директора образовательного учреждения Толегена Темешова, в учебном заведении обучаются более 1 200 школьников.