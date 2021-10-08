Магнитуда составила 5.9, передаёт РИА Новости.

Изображение с сайта Pixabay

Землетрясение произошло вечером седьмого октября. Изначально его магнитуду определили как 6.1, но затем понизили до 5.9. Толчки ощущали жители 26 из 47 префектур. О погибших не сообщалось, пострадали 22 человека.

Жители сняли на видео раскачивающиеся столбы.

9e0ePoyrvug

Сообщается, что были возгорания и порывы водопроводов. Также временно было остановлено движение метро и скоростных поездов, но уже восстановлено.

