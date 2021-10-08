Мальчики чувствуют себя хорошо, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, из больницы выписали двоих братьев, которые в августе этого года выпали из окна пятого этажа дома по улице Жунисова. Мальчикам шесть и три года. На поправку также пошла и 8-летняя девочка, которая 19 сентября выпала из окна четвёртого этажа дома по улице Уразбаевой. Тогда врачи оценивали её состояние как очень тяжелое, девочка находилась в кома. Ребёнка уже выписали из больницы. Наши читатели наверняка помнят и 9-летнего мальчика, который впал в кому после игры на детской площадке. Ребенок запутался в тренировочном аркане и был госпитализирован с диагнозом "удушье". 26 сентября врачам удалось стабилизировать его состояние, а сегодня, восьмого октября стало известно, что мальчика выписали из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.