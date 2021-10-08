– Пусть сначала пустят нормальные автобусы, которые будут ездить по регламенту, которые будут чистыми и более менее новыми, - говорит пенсионерка Алла Никитенко.

– Дифференцированный тариф будет введён, но не с 15 октября. В течение двух недель во всех автобусах будут установлены планшеты для электронного билетирования. При оплате картой либо через приложение Avtobys стоимость проезда для горожан не изменится, а при оплате наличными за проезд придётся платить по 150 тенге, - сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях распространяется информация о том, что с 15 октября в автобусах начнёт действовать дифференцированный тариф, и якобы кондукторы уже начали объявлять об этом. Горожане возмущены тем, что население никто заранее официально не информировал. Также уральцы не довольны работой общественного транспорта и состоянием подвижного состава.Между тем в пресс-службе городского акимата заявили, что дифференцированный тариф будет введен только тогда, когда во всех автобусах города установят планшеты для электронного билетирования.