Когда в автобусах Уральска введут оплату в 150 тенге
Речь идёт о дифференцированном тарифе, когда при оплате через электронную систему проезд стоит 80 тенге, а при оплате наличными - 150 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В социальных сетях распространяется информация о том, что с 15 октября в автобусах начнёт действовать дифференцированный тариф, и якобы кондукторы уже начали объявлять об этом. Горожане возмущены тем, что население никто заранее официально не информировал. Также уральцы не довольны работой общественного транспорта и состоянием подвижного состава.
– Пусть сначала пустят нормальные автобусы, которые будут ездить по регламенту, которые будут чистыми и более менее новыми, - говорит пенсионерка Алла Никитенко.
Между тем в пресс-службе городского акимата заявили, что дифференцированный тариф будет введен только тогда, когда во всех автобусах города установят планшеты для электронного билетирования.
– Дифференцированный тариф будет введён, но не с 15 октября. В течение двух недель во всех автобусах будут установлены планшеты для электронного билетирования. При оплате картой либо через приложение Avtobys стоимость проезда для горожан не изменится, а при оплате наличными за проезд придётся платить по 150 тенге, - сообщили в городском акимате.
