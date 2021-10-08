У солдата случился приступ на третий день службы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео распространилось в сети накануне. Солдат громко кричит и явно находится в неадекватном состоянии. Его удерживают сослуживцы.

В пограничной службе КНБ Казахстана сообщили, что военнослужащий призван 25 сентября департаментом по делам обороны по Кызылординской области. Призывной комиссией он признан годным к воинской службе. Службу молодой человек начал 27 сентября.

- 29 сентября с признаками судорожного приступа госпитализирован в центральную районную больницу Ушарала. С 30 сентября находится на обследовании в госпитале КНБ Алматы. Военно-врачебной комиссией будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы, - говорится в сообщении.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.