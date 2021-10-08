Предпринимательница сняла с расчётных счётов более 228 миллионов тенге бюджетных денег, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что территориальный департамент в Мангистауской области выявил факт присвоения и растраты бюджетных средств.

- В 2018-2020 годах между ТОО «Комфорт Строй Актау» и ТОО «Ақтау тұрғын үй», 100% учредитель которого является управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приёмку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в Актау после капитального ремонта, а также вести учёт и принимать ежемесячные возвратные платежи и жилищную помощь от жильцов, - рассказали в ведомстве.

Директор «Комфорт Строй Актау» сняла наличными со счётов ТОО более 228 миллионов тенге. Суд огласил приговор в делу - женщину лишили свободы на семь лет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.