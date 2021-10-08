- Санжар Даукенов единственный ребёнок в семье. Первые вокальные способности были замечены ещё в детском саду. В 2015 году параллельно с поступлением в школу Санжара записали в Детскую музыкальную школу №1 по классу фортепиано. Во время занятий и выступлений в хоре были замечены вокальные способности. Далее началось обучение вокалу. Санжар активно участвует в различных мероприятиях, конкурсах, проектах. Любит животных, играть с друзьями в футбол. С пятого класса вместе со всеми одноклассниками занимается хореографией в танцевальном кружке «Жулдыз». В свободное время любит петь дома с мамой в караоке. Любит песни Муслима Магомаева, Валерия Меладзе, Димаша Кудайбергена и все советские песни. Летом любит ходить с папой на рыбалку, плавать. У Санжара много друзей и подруг. Мечта Санжара – стать знаменитым певцом и путешествовать по всему миру. ... Санжар мечтает, что выступление на большей сцене приведет к дуэту с Димашем Кудайбергеновым, а еще он хотел бы поучиться у него, как петь во время масштабных концертов и как справиться с волнением. Любимый праздник Санжара – день рождения, любимая игра – футбол. Санжар любит музыку, танцы, он считает, что каждый человек должен всегда учиться новому и стремиться больше знать. Обожает семейную традицию – праздновать Новый год и смотреть новогодние фильмы, - сообщается на сайте baladauysy.kz.

Санжар Даукенов 13-летний Санжар Даукенов учится в седьмом классе в Фёдоровской общеобразовательной школе Теректинского района. Участник из ЗКО смог пройти в финал отборочного тура «Бала дауысы»- 2021 и стать одним из 17 претендентов на победу. К слову, в конкурсе приняли участие 5 583 конкурсанта.Также на официальном сайте национального конкурса рассказано про каждого финалиста.