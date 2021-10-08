- Санжар Даукенов единственный ребёнок в семье. Первые вокальные способности были замечены ещё в детском саду. В 2015 году параллельно с поступлением в школу Санжара записали в Детскую музыкальную школу №1 по классу фортепиано. Во время занятий и выступлений в хоре были замечены вокальные способности. Далее началось обучение вокалу. Санжар активно участвует в различных мероприятиях, конкурсах, проектах. Любит животных, играть с друзьями в футбол. С пятого класса вместе со всеми одноклассниками занимается хореографией в танцевальном кружке «Жулдыз». В свободное время любит петь дома с мамой в караоке. Любит песни Муслима Магомаева, Валерия Меладзе, Димаша Кудайбергена и все советские песни. Летом любит ходить с папой на рыбалку, плавать. У Санжара много друзей и подруг. Мечта Санжара – стать знаменитым певцом и путешествовать по всему миру. ... Санжар мечтает, что выступление на большей сцене приведет к дуэту с Димашем Кудайбергеновым, а еще он хотел бы поучиться у него, как петь во время масштабных концертов и как справиться с волнением. Любимый праздник Санжара – день рождения, любимая игра – футбол. Санжар любит музыку, танцы, он считает, что каждый человек должен всегда учиться новому и стремиться больше знать. Обожает семейную традицию – праздновать Новый год и смотреть новогодние фильмы, - сообщается на сайте baladauysy.kz.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.