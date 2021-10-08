Законопроектом вводится обязательный учёт домашних животных за счёт средств владельцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова в ходе брифинга в СЦК. Законопроект предусматривает обязательный учёт животных. Процедуру которого можно пройти как в ветеринарных клиниках, так и в домашних условиях.

- Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками. Владелец питомца, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, в любом случае получит необходимую помощь для него. Но вместе с тем, если животное не будет идентифицировано, наступит административная ответственность в случае принятия данного закона, - сказала Алия Шалабекова.

Штраф планируется установить в размере 10 МРП - 29 170 тенге. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится.

Журналисты задали вопрос, не спровоцирует ли дополнительная статья расхода на домашнее животное рост бездомных кошек и собак. Вице-министр экологии отметила, что законопроект предлагает рассматривать питомца как члена семьи. И если семья не может позволить иметь себе четвероного друга, то не стоит его и заводить.