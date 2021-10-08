– В текущей программе агропромышленного комплекса с января 2022 года субсидии на яйца не предусмотрены. Это грозит тем, что отпускная цена на яйца вырастет минимум на 10%. Кроме этого, прекращение выделений субсидий может повлечь за собой сокращение объёмов производства, и соответственно цены вырастут ещё больше. В прошлом году после сокращения субсидий в стране уже перестали работать две птицефабрики - это Карагандинская и Акмолинская, - подчеркнул Максим Божко.

– В правилах субсидирования нет требования о сдерживании определённой цены, но стоимость этого продукта регулируется антимонопольным комитетом. На сегодняшний день объёмы яиц, производимые в области, полностью покрывают потребность населения. Излишки производства реализовываются в соседние области - Атыраускую и Мангистаускую. С первого января действительно приостанавливается субсидирование яиц, но мы направили предложение о том, что необходимо продолжить выплату субсидий. До прошлого года мы платили по 2,2 тенге за одно яйцо, два года назад мы снизили размер субсидий на 50%. Норма действует до конца года. Но я думаю, что владельцы птицефабрик и ассоциация птицеводов будут поднимать этот вопрос через Палату предпринимателей. Субсидии будут приостановлены только на произведенное яйцо, - отметил Жасулан Халиуллин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С нового года цена за десяток яиц может вырасти на 10%. Президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко говорит, что сейчас средняя отпускная цена на яйца категории С1 в стране составляет 380 тенге за десяток.В нашей области работают три птицефабрики, две из которых производят яйца, одна фабрика работает в мясном направлении. По словам руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жасулана Халиуллина, до сегодняшнего дня птицефабрики региона получали субсидии в размере 1,1 тенге за одно яйцо.