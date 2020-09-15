Иллюстративное фото из архива "МГ" Худшие показатели качества у Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей. Не лучшая статистика и в Алматы и Алматинской области, где основная доля загрязнения воздуха приходится на выбросы от транспорта, а парками ранее проводилась закупка техники на дизельном топливе. В проблемном состоянии находятся межгородские и внутриобластные перевозки Казахстана, на маршрутах которых зачастую можно встретить технику старше 30 лет. Передовые по активному обновлению своих парков - Нур-Султан, Шымкент и Акмолинская область. Повышение уровня безопасности пассажиров и экологическая сохранность городов и областей страны стали возможными благодаря программе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами, которая осуществляется совместно с АО "БРК-Лизинг". Сегодня в стране работают сразу несколько заводов по производству автобусов и электробусов. Лидером по объемам выпускаемой техники является костанайский "СарыаркаАвтоПром", который к сегодняшнему дню произвел 2413 единиц техники. В нынешнем году завод поставил 713 единиц автобусов и электробусов Yutong и Ankai. Первый в Казахстане завод по выпуску общественного транспорта Daewoo Bus Kazakhstan с момента основания произвел 1613 единиц техники. В первые восемь месяцев текущего года предприятие выпустило 266 единиц автобусов марки Daewoo. Объемы завода по производству коммерческой техники Hyundai Trans Auto составляют более 1000 единиц. В 2019 году завод начал производство автобусов марки Golden Dragon, выпустив за первый год 78 автобусов. Сегодня предприятие ведет строительство цехов по сварке и окраске кузовов общественного транспорта, где с конвейера будут выходить электробусы и троллейбусы. С недавнего времени свое производство в Семее организовал завод "СемАЗ", который в нынешнем году выпустил 160 автобусов ГАЗ и Dong Feng. Уже сейчас на маршрутах в Нур-Султане, Павлодаре и Актау можно встретить отечественные электробусы. Боровое перейдет на экологически чистый вид транспорта. Развитие электробусов поддержит строящийся в городе Сарань (Карагандинская область) завод QazTehna, который будет производить пассажирскую и спецтехнику Yutong. Новый завод планирует выпускать порядка 1200 единиц автобусов в год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.