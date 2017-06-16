Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, ДТП произошло 15 июня в 23.00. - Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" ехал по дороге, когда на 11 километре трассы Аксай-Бурлин, животное неожиданно выскочило на проезжую часть. Водитель не смог объехать и сбил лошадь. Животное погибло на месте, - пояснили в ДВД ЗКО.- Сам водитель в аварии не пострадал. Хозяин животного пока не найден.