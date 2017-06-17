Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте на территории ЗКО с 13 по 15 июня 2017 года было проведено ОПМ «Автобус».

Иллюстративное фото из архива "МГ"- За два дня было выявлено 271 нарушение правил дорожного движения, совершенные водителями общественного транспорта. 18 водителей были оштрафованы за превышение скоростного режима, более 70 водителей нарушили правила маневрирования, 36 перевозили пассажиров и багаж без соответствующего свидетельства, более 80 пользовались телефоном или радиостанцией при движении транспортного средства, более чем у 30 водителей не оказалось технического осмотра ТС, а три водителя не пропустили пешехода, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.