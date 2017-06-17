В области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте на территории ЗКО  с 13 по 15 июня 2017 года было проведено ОПМ «Автобус». - За два дня было выявлено 271 нарушение правил дорожного движения, совершенные водителями общественного транспорта. 18 водителей были оштрафованы за превышение скоростного режима, более 70 водителей  нарушили правила маневрирования, 36  перевозили пассажиров и багаж без соответствующего свидетельства, более 80 пользовались  телефоном или радиостанцией при движении транспортного средства,  более чем у 30 водителей не оказалось технического осмотра ТС, а три водителя не пропустили пешехода, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кристина КОБИНА