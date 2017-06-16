За две недели этого месяца шесть граждан Украины нарушили миграционное законодательство РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, данные нарушения были выявлены при проверке документов пограничным нарядом РК.

- Четверо мужчин и две женщины пребывали на территории РК без регистрации в органах внутренних дел свыше сроков, кроме этого, у последних отсутствовали въездные визы, - сообщили в суде ЗКО.

В суде ЗКО отметили, что граждане, которые въезжают на территорию другого государства на срок более чем 90 дней, обязаны иметь визу принимающего государства.

- Граждане Украины были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 517 КоАП РК. Им придется заплатить штраф на общую сумму почти 143 тысячи тенге, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

Кристина КОБИНА