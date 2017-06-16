Теперь тренеры, которые будут отвечать за выезды спортсменов на соревнования, будут оформлять заявки напрямую с федерацией спорта. Все данные о выделении денежных средств и списки участвующих в поездке будут публиковаться на сайте для прозрачности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе облспорта, в системе изменился внутренний регламент. - Если раньше тренеры перед поездкой на соревнования должны были согласовывать все данные в управлении физической культуры и спорта, то теперь заявка на участие и выделение денег будет оформляться за месяц до поездки напрямую с федерацией спорта, - пояснили в пресс-службе облспорта. -Кроме того, после подтверждения заявки в федерации, тренер передает ее в облспорт для комиссионного согласования. Если данные будут одобрены, то все материалы, где указаны выделенные денежные средства и список участников соревнований, выставляются для прозрачности на сайт облспорта. Также контроль еще будет осуществляться со стороны родительского комитета. Напомним, в декабре прошлого года Тимур ШАЯХМЕТОВ вместе с руководителем отдела спорта Акжаном ИЩАНОВЫМ были задержаны при получении взятки. Как стало известно, почти половину командировочных денег  отдавали тренеры экс-руководителю управления спорта ЗКО. Экс-главу облспорта осудили к пяти с половиной годам колонии. Еще раньше, в феврале 2014 года к 12 годам лишения свободы за хищения был приговорен бывший руководитель управления спорта Муслим УНДАГАНОВ. Кристина КОБИНА