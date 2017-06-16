Этим летом уральцев атаковали комары и мошки. Власти заявляют, что борьба с гнусом ведется. Из бюджета на травлю насекомых выделили 49 млн тенге. Вот только ЧМУ "Дезинфекция", которая выиграла тендер, на борьбу с гнусом вполне хватает и 23,6 млн тенге. Именно такую сумму заявило предприятие на госзакупках. Директор ЧМУ «ЗКОО «Дезинфекция» Мурат ТАНКЕЕВ в интервью порталу "Мой ГОРОД" заявил, что одной из причин столь большого количества комаров является "уникальное расположение Уральска", поскольку город находится между тремя реками. opros_mg-06-16