Иллюстративное фото из архива МГ Об это местных жителей уведомляет городской акимат. - В связи с проведением работ по ямочному ремонту автомобильных дорог с 17, 18 июня с 07.00 до 19,00 часов будет ограничено автомобильное движение на мосту Бейбарыса (Алиева-Сатыбалдиева), - говорится в сообщении акимата. В связи с этим движение городского маршрутного такси №4-А «мкр. Нурсая – рынок Дина» будет производиться по ул.А.Молдагулова, через автомобильный мост Баймуханова-Мечникова и по улице Махамбета. - Просим Вас соблюдать правила дорожного движения и отнестись с понимаем к ремонтным работам, - обращается акимат г. Атырау.