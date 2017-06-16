Фото из архива "МГ" Напомним, в прошлом году на летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро борец из Уральска Екатерина Ларионова завоевала бронзовую медаль. Помимо, призовых за третье место на Олимпиаде в размере 75 тысяч долларов США, ей должны были выделить и однокомнатную квартиру. Однако до сих пор спортсменке квартиру так и не выделили. Между тем, по словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии АМАНБАЕВОЙ, на сегодняшний день вопрос с жильем решается. - Я не хочу на себя брать ответственность и утверждать, когда именно Екатерина получит квартиру,но думаю, вопрос решится до конца июня этого года, - отметила Асия АМАНБАЕВА.