Как стало известно, автомобиль "Тойота Альфард" въехала в магазин, расположенный на остановочном павильоне "ЗКАТУ имени Жангир хана". Как именно произошло ДТП - неизвестно. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадала 29-летняя женщина. - У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб голени. Она транспортирована в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы. Мужчина отказался от осмотра, - рассказали в пресс-службе облздрава.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.