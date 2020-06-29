Средства массовой информации, которые сегодня терпят экономические потери из-за пандемии коронавируса, получат господдержку, сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. - На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса средства массовой информации сталкиваются с большими экономическими трудностями. Прогноз потери рекламных доходов в текущем году исчисляется в среднем от 30% до 60%, – отметила министр. На прошлой неделе Парламент Казахстана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие освобождение негосударственных СМИ от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Также Парламент принял законопроект, которым предусмотрено освобождение коммерческих теле-, радиоканалов от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.