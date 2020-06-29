Если официально в ЗКО от COVID-19 умерли семь человек, то на кладбище похоронено 16, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

24 июня в редакцию "МГ" обратился житель Уральска Серик (имя изменено по просьбе мужчины), который рассказал, что на днях присутствовал на захоронении близкой родственницы, умершей от коронавирусной инфекции. По его словам, процедура захоронения проходила на кладбище на Свистун горе. – Тело привезли в машине скорой помощи, из машины вышли две медсестры и водитель. Вынесли гроб и опустили в заранее вырытую могилу глубиной около двух метров. Как могут две медсестры и водитель опустить в могилу тяжелый гроб? Там же мужчины нужны. Кроме этого, меня возмутило то, что на кладбище вместе хоронят христиан и мусульман. Могилы очень близко расположены друг к другу, - рассказал Серик. Вместе с тем, мужчина сообщил, что на кладбище захоронений намного больше, чем в официальной статистике. Корреспонденты "МГ" съездили на место и выяснили, что погибших от COVID-19 хоронят отдельно на кладбище. Мы увидели 16 захоронений: 12 мусульманских и четыре христианских. Здесь же выкопаны еще семь могил. Расстояние между мусульманскими могилами и христианскими составляло не более 50 метров. Ответа на вопрос, почему официально в области на тот момент было зарегистрировано шесть летальных случаев, а захоронений почти в три раза больше, нам получить не удалось. Однако сегодня, 29 июня, во время прямого эфира в региональной службе коммуникаций, руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов все же прокомментировал данную ситуацию. – После того как человек умирает, мы проводим наше заседание экспертных групп. Мы расследуем летальные случаи, выявляем причины, и после нашего разбора направляем донесение в министерство здравоохранения РК. Многие из пациентов, которые умерли, являются возрастными, имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, общий атеросклероз, у некоторых была онкология. Поэтому основной причиной смерти этих пациентов послужили их основные заболевания. Но в организме умерших присутствовал вирус COVID-19, который является очень опасным и из-за него возможно инфицирование окружающих. Поэтому мы, соблюдая все правила безопасности, хороним этих людей там (на кладбище для людей, умерших от коронавирусной инфекции - прим. автора). В общую статистику включаются именно те пациенты, причиной смерти которых явился именно вирус COVID-19, а не те хронические заболевания, которые были у пациентов, - заявил Болатбек Каюпов. В управлении контроля качества безопасности товаров и услуг г.Уральск сообщили, что во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, гроб также должен быть закрыт крышкой. К похоронной церемонии допускаются только близкие родственники. – Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении трупа комплектуется группа захоронения, включающая не менее 5-7 человек из противочумных учреждений. Транспортировка тел (останков) умерших к месту погребения осуществляется специальным транспортом организаций здравоохранения, местного исполнительного органа. Группа обеспечивается специальными средствами индивидуальной защиты (защитными костюмами, перчатками, медицинскими масками, обувью), лопатами, веревками, гидропультом, ведрами, канистрами или флягами с водой, дезинфицирующими растворами. По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт обеззараживаются непосредственно на месте захоронения, на краю могилы дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации и экспозиции, - сообщили в ведомстве.