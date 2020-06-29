По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 28 июня в 10.30 67-летний житель г. Туркестан на автомашине «Тойота Камри 70» двигался со стороны г.Актобе в направлении г.Костанай. На 231 км автодороги Карабутак-Костанай, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет. — В результате ДТП водитель и два пассажира с различными повреждениями госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что автомобиль — средство повышенной опасности. Поэтому управляя автомобилем, необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные, метеорологические условия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, — рассказали в пресс-службе и добавили, что на автодорогах полицейские раздают буклеты профилактической направленности и указывают места где можно остановиться на ночь и передохнуть с дороги. Как отмечают полицейские, основная причина ДТП — сон за рулем, выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.