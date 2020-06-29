Ранее он стоил 78-79 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобили с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау 26 июня в социальной сети Facebook на площадке «Акжайык-адалдық аланы» заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин рассказал, что на сегодняшний день по области 139 АЗС, их большее количество расположено в Уральске. - На бензин марки АИ-92 цена варьируется от 138 до 142 тенге за литр. Основная поставка топлива идет с НПЗ Атырауской области, сейчас завод стабильно работает, повышение цен не наблюдается, дефицита бензина тоже нет. Все мы знаем, что в прошлые годы, а именно в мае-июне были сбои поставок, потому что заводы то были на ремонте, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства, тогда да, наблюдался дефицит топлива. Но на сегодняшний день все нефтебазы имеют достаточный объем, - отметил Беймбет Мусин. Также заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО отметил, что сейчас в области самое ходовое топливо - это дизель. - Мы это связываем с посевной, - сказал он. По словам Беймбета Мусина в области была снижена цена на сжиженный газ. - Буквально два-три месяца назад, цена на сжиженный газ на автогазозаправочных станциях составляла 78-79 тенге, а сейчас его стоимость - 65-66 тенге за литр, - пояснил Беймбет Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.