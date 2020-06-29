Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что по данным на утро 29 июня в Западно-Казахстанской области скончалась женщина 1952 года рождения. Кроме того, в Мангистауской области умерла женщина 1942 года рождения, в Акмолинской области - мужчина 1967 года рождения, в Восточно-Казахстанской области - мужчина 1958 года рождения и в Актюбинской области - женщина 1962 года рождения. Стоит отметить, что вечером 28 июня сообщалось, что в Казахстане также зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом от КВИ. Так, в Атырауской области умерли мужчина 1939 года рождения, женщина 1943 года рождения и женщина 1960 года рождения. В Туркестанской области скончался мужчина 1949 года рождения, в Восточно-Казахстанской области - мужчина 1963 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 183 случая с летальным исходом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.