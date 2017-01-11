В эти дни центры обслуживания Актобе изменили регламент работы. Для того, чтобы избежать вероятных давок в связи с изменениями, связанными с временной регистрацией, ЦОНы работают теперь не с 9, а с 8 утра без перерыва до 20 часов вечера, передает корресопндент портала "Мой ГОРОД". 29fc5a18-de4e-4ddd-aabe-d3078225676f Ажиотажа в центрах обслуживания нет, но клиентов явно прибавилось. По словам самих сотрудников ЦОНов, поток людей был в первые рабочие дни января. В среднем, по данным заместителя директора ЦОН Актюбинской области Самал НУГМАНОВОЙ, процедура регистрации занимает около 15-20 минут. - Пакет документов самый минимальный, - рассказывает Самал НУГМАНОВА. – Это удостоверение собственника жилья, удостоверения выписываемых граждан, квитанция об оплате госпошлины и документы на жилье. Если дом или квартира заложены в банке, то необходим оригинал договора залога с печатью банка. Кроме того, для исключения ажиотажа для сотрудников миграционной полиции выделены дополнительные рабочие места. Проводится консультирование при формировании пакета документов для регистрации граждан, подчеркивают специалисты ЦОНов. А в случае длительного ожидания очереди актюбинцам предлагают в буфетах ЦОНов бесплатный чай с конфетами и печеньем. 9fa5ee3b-87f5-47ea-a7ed-9e6e38a13ab2 С 7 января по данным миграционной полиции по области временно зарегистрировался 741 человек, еще больше 2000 человек встали на учет по месту постоянного проживания. Сабина АСКАРОВА