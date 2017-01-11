22-летнего парня с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном доме в поселке Шалгай Зеленовского района ЗКО. Как сообщили в прокуратуре, по делу проводятся все необходимые следственные действия. 7 декабря 2016 года в СМИ были опубликованы статьи по данному факту, в которых жителем села Шалгай Бобыревым Л.А. были раскрыты обстоятельства обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. - Бобырев действительно принимал участие в осмотре и был привлечен сотрудниками следственных органов в лице понятого. Соответственно с законом, он был уведомлен, о том, что он не имеет право разглашать подробности. Вместе с тем, он давал комментарии СМИ, - сообщили в прокуратуре.Органами внутренних дел ДВД было зарегистрировано судебное расследование по статье 423 "Разглашение данных досудебного производства" УКРК . - На сегодняшний день Бобрев вину признал. Уголовное дело прекращено в связи с амнистией РК, - сообщили в прокуратуре. 2 декабря 2016 года ДВД ЗКО началось досудебное расследование по статье 99 "Убийство" УК РК по факту обнаружения жителя села Шалгай Зеленовского района Яковенко В.С. с признаками насильственной смерти.