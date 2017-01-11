Глава государства подписал распоряжение об образовании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, сообщает пресс-служба Акорды."Рабочую группу возглавит Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан. В ее состав вошли представители Парламента, Правительства, Верховного Суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества", - говорится в сообщении.