Мурат СДЫКОВ По словам прокурора города Айдына РАШИДОВА, в рамках досудебного расследования Мурату СДЫКОВУ предъявлялось хищение денежных средств в размере 7 миллионов тенге.Айдын РАШИДОВ - В общей сложности на раскопки в районе поймы было выделено 15 миллионов тенге. В рамках изучения уголовного дела на стадии предания суду было установлено хищение денежных средств на сумму 2,5 миллиона тенге. Было подтверждено, что из предъявленных 7 миллионов тенге Сдыковым был потрачен 1 миллион тенге на найм рабочей техники для раскопок, выплату заработной платы рабочим, а также оплату питания сотрудников, - пояснил Айдын РАШИДОВ. Окончательно обвинение предъявлено в размере 2,5 млн тенге. Мера пресечения Сдыкова на сегодняшний день - домашний арест. Напомним, в отношении главного археолога ЗКО проводится доследственная проверка по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".