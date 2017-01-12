Как рассказала заместитель директора по коррекционной работе школы №15 Асылзада САПАРОВА, школа заключила договор на покупку бензина. - Вопрос решен. Автобус ежедневно возит детишек в школу с 10 января, - заверила Асылзада САПАРОВА. Напомним, 9 января в редакцию "МГ" обратились родители учеников спецшколы, с жалобой о том, что дети пропускают занятия из-за отсутствия автобуса.