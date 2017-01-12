Всего за 10 дней 2017 года было зарегистрировано 4 самоубийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из архива "МГ" Из архива "МГ" За 10 дней 2017 года в области произошло четыре самоубийства, в двух случаях умерли подростки, еще два совершили мужчины. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, именно мужчины заканчивают жизнь самоубийством. В 2016 году было совершено 198 суицидов. Из них 156 совершили мужчины, 30 - женщины и 12 - несовершеннолетние. Медики утверждают, что самыми распространенными причинами совершения суицида у мужчин являются семейные конфликты, у женщин - финансовые проблемы, а у подростков - семейные проблемы и неразделенная любовь. Психологи постоянно проводят работу со школьниками для выявления детей с аутодеструктивным поведением. Статистика показывает, что чаще всего попытки суицида происходят в районах. Напомним, 2 января 15-летний подросток в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО повесился во дворе собственного дома.