Как выяснилось, Сарсенбай КЕНЖЕБАЕВ допустил поведение, которое не соответствует этике священнослужителя. Имам осмелился попросить деньги за прочитанную молитву. По данному факту Духовным управлением мусульман Казахстана была проведена срочная проверка. - За несоблюдение требований, указанных в документе "Этика священнослужителя", а также неправильное выполнение священного долга, возложенного на него, Сарсенбай КЕНЖЕБАЕВ был освобождён от занимаемой должности в соответствии с приказом Главного муфтия Ержан кажы Малгажыулы от 10 января 2017 года, – сообщили в пресс-службе управления. Отметим, что Сарсенбай КЕНЖЕБАЕВ был назначен временно на должность муллы в селе Енбекши Курмангазинского района Атырауской области 30 ноября 2012 года.