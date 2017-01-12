Еще двое маленьких детей доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 10 января в городе Аксай.  Женщину с признаками отравления угарным газом доставили в Бурлинскую ЦРБ, где она, не приходя в сознание, скончалась. Кроме того, дома вместе с женщиной находились двое детей 2013 года рождения. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, дети сейчас находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное. Стоит отметить, что в 2016 году был зарегистрирован только один факт отравления угарным газом в поселке Федоровка Теректинского района ЗКО. 27 ноября во время пожара угарным газом отравилась пенсионерка.