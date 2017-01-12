За отсутствием состава преступления прекращено расследование взрыва на АГЗС. Прокуратура изучает законность принятого решения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре, по факту возгорания АГЗС  в Аксае 5 января 2017 органами уголовного преследования обвинительное дело прекращено за отсутствие состава. - Возгорание произошло 5 августа 2016 года. Дело было затянуто, потому что был назначен ряд досудебных экспертиз для установлены причин взрыва, - пояснили в прокуратуре ЗКО. Стоит отметить, что экспертизу проводили  не только экспертные учреждения города Уральска, а также Актобе и Астаны. Напомним, взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин, 58 и 59 лет, получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. 8 августа вечером умер работник АГЗС– 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Ночью 10 августа в больнице скончался второй пострадавший при взрыве. Заправка принадлежала ТОО «Алау», арендовала ее ТОО «Криоген газ сервис». Кристина КОБИНА  