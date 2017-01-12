Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, встреча пройдет в большом зале здания "Нур Отан". Стоит отметить, что жители и гости города уже могут приносить свои вопросы и пожелания в акимат и "Нур Отан", там установлены специальные ящики. Между тем, акимы поселков Зачаганск, Круглоозерное, Деркул и Желаево начнут встречаться с населением с 18 января.