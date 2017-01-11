Впервые в Казахстане в Актобе решили пойти на эксперимент: в рамках развития государственно-частного партнёрства инвестору передали областную станцию скорой медицинской помощи. С начала января компания уже приступила к своим обязанностям. - Мы прекрасно знаем о жалобах актюбинцев, когда к ним опаздывает карета скорой помощи. Сейчас с момента звонка на пульт скорой до приезда бригады врачей на место, проходит 25-30 минут. Это неправильно. Мы хотим сократить эти временные рамки до 15 минут, - поясняет директор ТОО «Первая помощь» Бахытжан ТУРМЕТОВ. Первыми действенными шагами предприятия стало увеличение численности мобильных групп: к имеющемся 35 «каретам», добавилось ещё 16 реанимобилей. Ещё 16 «скорых» пополнят автопарк предприятия уже в феврале. - Жители жалуются, что в «скорую помощь» трудно дозвониться, сейчас у нас четыре оператора связи, в течение нескольких недель увеличим штат «Call центра» в четыре раза. Думаю, эффект будет значительным, - предполагает Турметов. Для того, чтобы всё это было выполнено как можно скорее, инвестору пришлось обращаться за помощью в «Даму». В актюбинском филиале фонда развития предпринимательства предоставили кредит на 766 миллионов тенге (под 19 процентов годовых, семь из которых субсидируется государством). Предприятие гарантирует обслуживание населения Актобе на 180 тысяч вызовов в год. За один вызов, независимо от сложности заболевания пациента, государство оплачивает ТОО «Первая помощь» 12 тысяч тенге. - Техника у нас имеется, а вот возникли некоторые сложности с кадрами: испытываем нехватку квалифицированных врачей. Сейчас работаем в этом направлении, думаю, что персонал мы всё же наберём, - надеется руководитель «скорой помощи».