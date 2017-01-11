Как сообщила пресс-служба департамента центра обслуживания населения, ранее ЦОН работал с 9:00 до 20:00 без обеда, а расположенный в ЦОНе миграционный отдел полиции - с 9:00 до 18:30. - В связи с необходимой регистрацией жителей города, ЦОНы переведены на новый график обслуживания. Работа будет осуществляться с 8:00 до 20:00 по адресам: г.Уральск, улица Жамбыла, 81/2, улица Курмангазы, 173.