Представление вновь назначенных судей прошло в Сырымском и Таскалинском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sudya Как сообщили в областном суде ЗКО, исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда Н.Дильдабеков на собрании актива района и депутатов районного маслихата представил вновь назначенного судью Сырымского районного суда Таймаса НИЯЗОВА. - Также 30 декабря 2016 года судьей Таскалинского районного суда ЗКО назначена Алия ТЕБЕРИКОВА, - отметили в областном суде ЗКО. Кристина КОБИНА