Сегодня, 11 января, открылась детская школа искусств. В открытии участвовал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.- Мы создали все условия для получения дополнительного образования на 130 детей. Ранее школа искусств находилась в приспособленном помещении детского сада №13 "Золотой ключик". Не так давно было открыто здание дворца школьников в 7 микрорайоне, - рассказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. В школе искусств есть классы пианино, хореографии, кобыза, домбры, рисования. Также открыты студии по резьбе и лепке.-Я посещаю школу искусств и рисую уже четыре года. Конечно, в этом здании намного лучше: уютно, тепло, - рассказал ученик школы Гриша. На сегодняшний день в Уральске открыто 10 школ дополнительного образования, их посещают более 9 тысяч детишек. - Это здание было не в лучшем состоянии, но из местного бюджета были выделены денежные средства на ремонт помещения. Также в этом здании находится акимат поселка Зачаганск, - отметил аким города. Ремонт акимата и школы искусств обошелся бюджету в 53 миллиона тенге.