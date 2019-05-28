32-летняя Инна Синделеева из Уральска вернулась с победой в двух крупных турнирах по бодибилдингу и фитнесу, которые прошли в Нур-Султане. Спортсменка завоевала золото в номинации «Фитнес-бикини», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 250 обладателей эстетичных и мускулистых тел боролись за победу в Кубке Казахстана по бодибилдингу. Здесь же прошел чемпионат Центральной Азии. В нем за награды соревновались представители шести стран. Инна Синделеева рассказала, что это уже ее четвертый старт в сезоне. От обезвоживания в организме женщине даже трудно рассказывать о своих достижениях. - Я третий год занимаюсь фитнесом профессионально. Это тренировки, режим питания, сушка. Приходится во многом себе отказывать. Раньше после выступлений мечтала наесться сладкого. А сейчас и от этого отвыкла. Я на этих соревнованиях выжала максимум. Научилась кайфовать на сцене. И жюри это оценило, - говорит Инна Синделеева. Сейчас в Уральске насчитывается 20 фитнес-залов. Бодибилдингом и фитнесом занимаются около двух тысяч человек. - Мы поддерживаем наших спортсменов. Они дают пример для подрастающего поколения. В городе только за последнее время построено 20 спортивных площадок. Они оборудованы тренажерами. И днем, и вечером спортом занимаются люди всех возрастов, - отметил главный специалист городского отдела физкультуры и спорта Артур Шергалиев. Инна Синделеева отметила, что сейчас будет готовится уже к международным соревнованиям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ